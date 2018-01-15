أوباما يروي ماذا حدث له في عام ما بعد الرئاسة

2018/01/15 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روى الرئيس السابق، باراك أوباما، جميع كواليس ما حدث له في عام ما بعد الرئاسة، وكيف يرى الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

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