تكريم الفائزين في مهرجان رازي لأبحاث العلوم الطبية

2018/01/15 | 12:48

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وخلال هذ الإحتفال الذي شارك فيه وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي والمساعد العلمي والتقني لرئيس الجمهورية ومجموعة من الباحثين في مجال الصحة في جامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية بطهران، تم إهداء شهادات تقديرية وجوائز نقدية للناشطين في خمسة أقسام وهي قسم الباحثين وقسم جامعات العلوم الطبية وقسم مراكز أبحاث العلوم الطبية وقسم مجلات العلوم الطبية إضافة إلي اللجان الدراسية الطلابية ومراكز الأبحاث.وذكر الدكتور رضا ملك زاده في معرض توضيح نتاجات التعليم والأبحاث الطبية: إننا قررنا بأن نكون البلد الأول علي صعيد المنطقة وفقاً للخطة العشرينية للبلاد وحظينا بتقدم لافت في قسمي الصحة وتربية الكوادر المتخصصة الطبية ناهيك عن إحرازنا نجاحاً مبكراً في تنمية العلوم والتقنية ذات الصلة بمجال الصحة سبقت الخطة المحددة بعشر سنوات ما جعلنا ننجح في تحويل ايران الي البلد الاول في المنطقة.واوضح ملك زاده: إنّ إحدي الخطط الرئيسة التي نتبناها الآن تتمثل في تربية كوادر بشرية متخصصة وتقديم الدعم اللازم لها باعتبارها الثروة الأساس للبلد.ووفقاً للتقرير الصادر عن الإحتفال فقد حصلت الدكتورة رؤيا كليشادي ومصطفي قانعي وبيام طبرسي بالترتيب علي المراكز الثلاثة الاولي لقسم باحثي العلوم السريرية والصحة وتمت تسمية الدكتور محمد علي منصور نيا كمنتخب أول لقسم أفضل دراسة للعلوم السريرية والصحة.كما حصلت جامعة طهران للعلوم الطبية وجامعة مازندران وجامعة شهركرد علي التوالي علي المركز الاول وحاز مركز أبحاث باستور علي المركز الاول بين مراكز الابحاث الطبية.وفي سياق المجلات والمنشورات الطبية حصلت مجلة الحياة المطبوعة باللغة الفارسية الصادرة عن جامعة طهران ومجلة دراسات في العلوم الطبية المطبوعة باللغة الانجليزية الصادرة عن جامعة اصفهان علي عنوان المنشورات المنتخبة في هذا الإحتفال.علماً بأنّ 246 شخصية شاركت في هذا الاحتفال الذي عرض فيه 46 مخترع إختراعاتهم وإبداعاتهم الطبية الصحية العلاجية.إنتهي** ع ج**2344

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