الإثنين 15 كانون الثاني 2018 م (28 ربيع الثاني 1439 هـ)


مبيعات المركزي العراقي من العملة الأجنبية تنخفض 10.5مليون دولار
2018/01/15 | 12:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية خلال مزاد اليوم الاثنين، إلى 138.77 مليون دولار، مقابل مبيعات بـ 149.29 مليون دولار بمزاد أمس الأحد، بانخفاض 10.52 مليون دولار،بحسب بيان للبنك.

واوضح المركزي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" ، أن سعر الصرف بلغ 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 36 مصرفاً، و8 شركات للتحويل المالي.

ونوه البنك بأن تلك المبيعات هي نتائج المزاد المقرر غدا الثلاثاء، موضحاً أن إجمالي البيع الكلي لهذا اليوم بلغ نحو 182.17 مليون دولار.

وبلغ حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج نحو 137.15 مليون دولار، فيما قُدرت كميات البيع النقدي بـ 1.62 مليون دولار.

وأوضح المركزي، في البيان، أن بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج يكون بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، أما البيع النقدي فسيكون بالسعر نفسه.

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