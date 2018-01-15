2018/01/15 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادقون : لهذه الاسباب انسحاب فتح من تحالف العبادي

بغداد / ..



أوضح الناطق باسم كتلة صادقون، ليث العذاري، أسباب إنسحاب قائمة {فتح} من تحالف {النصر} الذي يترأسه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وذكر العذاري في تصريح متلفز ان" الانسحاب من تحالف {النصر} فنياً وانتخابياً وليس سياسياً، بل لدينا معهم حضور فعال في جميع القضايا ومنها مواجهة الإرهاب".

واوضح" نحن اليوم انسحبنا انتخابيا لأسباب فنية كون التحالف اليوم يضم اكثر من 68 كيانا وسيكون بصعوبة ان ينتج تفاهمات".

وأشار الى انه" كان هناك كان اتفاق مع حيدر العبادي على عدم زيادة الكيانات في تحالف {النصر} للسيطرة على ادارة الانتخابات"، مشيرا الى ان" دخول مجموعة كبيرة من الكيانات والكتل للتحالف أدت الى انسحاب {الفتح} منه".

وأكد العذاري ان تحالف {الفتح} سيدخل منفرداً في الانتخابات" مبينا انه "ومن أجل الحفاظ على المنجزات آلينا الدخول بقائمة منفردة" مؤكدا "لا نحتاج الى زيادة في عدد كيانات التحالف ورموزنا واضحة ونتاجاتنا واضحة".

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