الثلاثاء 16 كانون الثاني 2018 م (29 ربيع الثاني 1439 هـ)


ألمانيا تكشف عدد مواطنيها بين مقاتلي
2018/01/15 | 23:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف المدعي العام في ألمانيا عن تواجد نحو 600 ألماني بين صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تكشف عدد مواطنيها بين مقاتلي "داعش") نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا تكشف عدد مواطنيها بين مقاتلي "داعش") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ مجهولون يختطفون مدنيا وسط البصرة
⋙ مبيعات "فولكس فاجن" تسجل مستوى قياسياً في 2017
⋙ غياب نجم مانشستر يونايتد عن مباراة فريقه يزيد من تكهنات رحيله للمنافس
⋙ مصدر: الانفجار الذي وقع بمدينة الناصرية سببه رمانة يدوية
⋙ عاجل.. الرصد الزلزالي تعلن تسجيل ثلاث هزات ارضية شرق وجنوب العراق
بالفيديو والصور
⋙ فيديو: جوهرة ريال مدريد يسجل على طريقة ميسي
⋙ بالفيديو... تجمد مياه الصنبور من شدة البرد في السعودية
⋙ بالصور :هكذا استشهد عامل النظافة في ساحة الطيران
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة