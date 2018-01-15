ألمانيا تكشف عدد مواطنيها بين مقاتلي

2018/01/15 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المدعي العام في ألمانيا عن تواجد نحو 600 ألماني بين صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق.

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