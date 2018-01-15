  الدفاع النيابية: لدينا أدلة تدين القنصلية التركية في الموصل بسقوط المدينة عام 2014

2018/01/15 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

اتهم عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عبد العزيز حسن، الإثنين، القنصلية التركية في الموصل بالمساهمة في “دعم الإرهاب والمساعدة على دخول تنظيم داعش الاجرامي إلى المدينة”، على حد قوله.

وذكر حسن في تصريح متلفز تابعته / المعلومة/ ، إن “أنقرة ساهمت في دخول تنظيم داعش إلى محافظة نينوى في عام 2014″، مشيرا إلى أن “تقرير سقوط المدينة يحتوي على أدلة ووثائق تدين القنصلية التركية في الموصل”.

يذكر أن تنظيم داعش الاجرامي دخل إلى محافظة نينوى في شهر حزيران من عام 2014، بعد انهيار كبير للقوات العراقية في المحافظة، وتوجهت أصابع الاتهام في حينها إلى سياسيين في المحافظة./ انتهى 25د

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