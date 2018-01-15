2018/01/15 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} رجح بيتر فرانك المدعي العام الاتحادي في ألمانيا، اليوم الاثنين، أن يصل عدد الألمان المستمرين في القتال إلى جانب داعش الإرهابي إلى زهاء 600 شخص.واكد فرانك في حديث متلفز ان" النيابة العامة والأجهزة الأمنية منشغلة بتقصّي مصير هؤلاء الآن"، موضحا ان" قرابة ألف ألماني قد سافروا إلى سوريا والعراق، وأن ما يتراوح بين 100 و150 منهم لقوا حتفهم هناك، فيما عاد من إلى ألمانيا نحو 300 فرد".وسبق للحكومة الألمانية ان كشفت مؤخرا أنها تتوقع عودة أكثر من 100 طفل إلى ألمانيا معظمهم من الرضّع، وهم من أبناء الألمان الذين انضموا إلى داعش.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المانيا تعلن عن عدد مواطنيها المنتمين لداعش) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المانيا تعلن عن عدد مواطنيها المنتمين لداعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).