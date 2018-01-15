الثلاثاء 16 كانون الثاني 2018 م (29 ربيع الثاني 1439 هـ)


المانيا تعلن عن عدد مواطنيها المنتمين لداعش
2018/01/15 | 23:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {دولية:الفرات نيوز} رجح بيتر فرانك المدعي العام الاتحادي في ألمانيا، اليوم الاثنين، أن يصل عدد الألمان المستمرين في القتال إلى جانب داعش الإرهابي إلى زهاء 600 شخص.واكد فرانك في حديث متلفز ان" النيابة العامة والأجهزة الأمنية منشغلة بتقصّي مصير هؤلاء الآن"، موضحا ان" قرابة ألف ألماني قد سافروا إلى سوريا والعراق، وأن ما يتراوح بين 100 و150 منهم لقوا حتفهم هناك، فيما عاد من إلى ألمانيا نحو 300 فرد".وسبق للحكومة الألمانية ان كشفت مؤخرا أنها تتوقع عودة أكثر من 100 طفل إلى ألمانيا معظمهم من الرضّع، وهم من أبناء الألمان الذين انضموا إلى داعش.انتهى

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