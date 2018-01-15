الرصد الزلزالي تعلن تسجيل هزة ارضية في ميسان وصل مداها الى بغداد

2018/01/15 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، الاثنين، عن تسجيل هزة ارضية في محافظة ميسان، وصل تأثيرها الى العاصمة بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة ارضية مساء اليوم، في محافظة ميسان، حيث تبعد الهزة (16) كم، جنوب غرب مركز مدينة العمارة".

واضاف البيان، انه "بلغت قوة الهزة 4.4 درجة على مقياس ريختر"، مشيراً الى انه "شعر المواطنون في مدينة العمارة بشعور قوي للهزة، وشعور خفيف في العاصمة بغداد"، مؤكداً "عدم حصول اضرار".

وافاد مراسل وكالة نون الخبرية في ميسان، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن أهالي محافظة ميسان، استشعروا، عصر اليوم، بهزتين أرضيتين خفيفتين وكان الفارق الزمني بينهما حوالي 5 دقائق، مشيراً إلى عدم معرفة مدى قوتها لغاية الآن.

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