كيف قفزت ثروة

2018/01/15 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من - نهى النحاس:

مباشر: ما يقرب من 11 مليار دولار إجمالي ما ربحه رجل الأعمال والملياردير الأمريكي "جيف بيزوس" منذ بداية العام، ليتربع على قائمة أثرياء العالم، وبفارق كبير عن منافسيه.

ومنذ بداية 2018 قفزت ثروة مؤسس شركة "أمازون" بمقدار 10.7 مليار دولار حتى وصلت إلى 110 مليار دولار ليتسع الفارق بين إجمالي ثروته وما يمتلكه ثاني أغنى رجل في العالم "بيل جيتس" إلى 17 مليار دولار.

كما أن مقدار ما ربحه "جيف بيزوس" منذ بداية العام يرتفع بشكل كبير عن رجل الأعمال الذي يليه وهي سيدة الأعمال الصينية "يانغ هويان" التي ارتفعت ثروتها بمقدار 5.8 مليار دولار منذ بداية 2018.

ودفع الارتفاع الكبير في سعر سهم شركة "أمازون" ثروة "بيزوس" نحو هذا الصعود القوي، فمنذ بداية العام صعد سهم الشركة بنحو 11.6% كما تخطى مستوى 1300 دولار للمرة الأولى في تاريخه.

كما وصلت القيمة السوقية الإجمالية لسهم الشركة الآن إلى 628.9 مليار دولار.

وتعد انتصارات صاحب أكبر شركة تسويق إلكتروني في العالم ليست وليدة اللحظة، فهي هي امتداد لما حققه في 2017، ذلك العام الذي شهد ارتفاع سهم الشركة بأكثر من الضعف بنحو 56%.

ومع اليوم الأول من 2017 كانت ثروة "جيف بيزوس" تبلغ 65.6 مليار دولار، لتنهي العام عند مستوى 99 مليار دولار، أي أنه ربح 34 مليار دولار في 2017.

واستطاع "جيف بيزوس" زيادة قيمة ثروت بنسبة 67.7% في 12 شهراً، ليحتل المرتبة الأولى في قائمة أغنياء العالم.

وكان لأداء شركة "أمازون" دوراً إيجابياً في سلسة الانتصارات الطويلة لصاحب الشركة، فوفقاً لأدائها المالي في آخر إفصاح لديها خلال الربع الثالث ارتفعت إيرادات "أمازون" إلى مستوى 43.74 مليار دولار بزيادة بلغت 33.7%.

كما أن توقعات الشركة لأدائها المالي في الربع الرابع إيجابية، مع توقعات زيادة المبيعات للتراوح بين 56 إلى 60.5 مليار دولار.

وساهم نشاط الشركة المستمر على مدار العام الماضي في دعم أداء سهمها، حيث دخلت في صفقات استحواذ عديدة.

ومن ضمن صفقاتها المنفذة في العام الماضي، شراء "Whole Foods Market " في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 13.7 مليار دولار.

كما استحوذت على شركة "سوق.كوم" منصة للتسوق الإلكتروني وتجارة التجزئة في الشرق الأوسط.

ويعد الاستحواذ على شركة "بلينك" المتخصصة في تطوير كاميرات منزلية ذكية، والتي تأسست عام 2014 هي آخر صفقاتها في العام الماضي، حيث أبرمتها في ديسمبر.

كما أصبحت "أمازون" منافساً شرساً لأقرانها في القطاع ذاته، واتضح ذلك في مبيعات الجمعة السوداء عندما استحوذت على نحو نصف عمليات البيع الإلكترونية المنفذة خلال هذا الموسم.

وكان لمبيعاتها هذا اليوم الفضل في تجاوز ثروة "جيف بيزوس" حاجز الـ100 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخه.

وعلى إثر هذا الأداء الإيجابي، ربح سهم شركة "أمازون" أكثر من 400 دولار في العام الماضي، حيث تخطى مستوى الـ1000 دولار للمرة الأولى في تاريخه.

ويعكس هذا الأداء تطور كبير في سهم الشركة الذي لم يكن يبلغ سعره سوى 18 دولاراً عندما طُرح للتداول للمرة الأولى منذ 21 عاماً.

وفي الوقت نفسه لم يكن الطريق أمام رجل الأعمال الأمريكي مفروشاً بالآمال طوال العام الماضي، حيث تعرض إلى تعثر في طريق الصعود، وشهد وقتاً فقدت فيها القيمة السوقية للشركة 16 مليار دولار في أسبوع واحد.

كما كانت الشركة دائماً موضع انتقاد من جانب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حيث اتهمها بالتسبب في الإضرار بالضرائب والوظائف في عدد من الولايات والمدن الأمريكية.

كما يرى "ترامب" أن شركة "أمازون" تمارس احتكار ضريبي.

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