الثلاثاء 16 كانون الثاني 2018 م (29 ربيع الثاني 1439 هـ)


ممثلة عالمية تتراجع عن موقفها تجاه
2018/01/16 | 00:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتذرت الممثلة الفرنسية كاترين دونوف لضحايا الاعتداءات الجنسية اللاتي أساءهن عمود نشرته صحيفة "لو موند" يستنكر "التزمت" وكانت هي من بين الموقعين عليه بعد فضيحة المنتج السينمائي الأمريكي هارفي واينستين، لكنها أبقت تحفظاتها على حملة "مي تو".

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