الدنمارك: مقطع إباحي يورط ألف طفل ومراهق

2018/01/16 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- متابعة]ذكرت الشرطة الدنماركية، اليوم الاثنين، أنها وجهت اتهامات لـ 1004 أطفال ومراهقين وشباب بسبب مشاركة مقطعي فيديو جنسي لمراهقين في الخامسة عشرة من عمرهما.وجاءت خطوة السلطات الدنماركية، بعد أن تلقت بلاغا عن الأمر من موقع فيسبوك، وفق ما نقلت رويترز.وأوردت الشرطة، أن الأمر قد يمثل جريمة نشر أفلام إباحية لأطفال على الرغم من أن بدء سن الرشد في القانون الدنماركي من الخامسة عشرة.وانتشر المقطعان عبر تطبيق مسنجر للتراسل الفوري على فيسبوك في الخريف، وأبلغت الشركة السلطات الأميركية بالأمر وفقا لالتزاماتها القانونية.ووصلت المعلومة إلى السلطات الدنماركية عبر الشرطة الدولية [إنتربول].وأوضحت الشرطة أن معظم الصغار المتهمين لم يرسلوا المقطعين على المسنجر إلا مرات قليلة، فيما أرسله بعضهم مئات المرات.

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