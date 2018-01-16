2018/01/16 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 600 ألماني مازالوا موجودين لدى داعش في العراق وسوريا

كشف المدعي العام الاتحادي الألماني، الاثنين، أن عدد مواطنيه المنتمين لتنظيم داعش الارهابي في العراق وسوريا، ربما يصل إلى 600 ألماني، وذلك في وقت يحتل فيه ملف المقاتلين الألمان الذين انضموا إلى التنظيم صدارة الاهتمام وسائل الإعلام في ألمانيا.

ونقل موقع "دويتشه فيلله" الألماني عن المدعي العام، بيتر فرانك، قوله في مقابلة صحفية، اليوم ( 15 كانون الثاني 2018)، إنه ربما يكون هناك نحو 600 شخص من ألمانيا موجودين حاليا مع تنظيم داعش في العراق وسوريا، مبينا ان "الادعاء العام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية منشغل بالسؤال حول ما يحدث حاليا مع هؤلاء المقاتلين".

واوضح فرانك متسائلا "هل سيبقون في سوريا والعراق؟ هل سيعودون؟ استخباراتنا بصفة خاصة مطالبة حاليا بالرد في هذا الشأن".

واوضح أنه في السنوات الماضية غادر نحو ألف شخص تقريبا ألمانيا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيم داعش، وقد لقي ما يتراوح بين 100 و150 شخصا حتفهم هناك، كما عاد 300 منهم إلى ألمانيا.

وكانت الحكومة الألمانية كشفت في وقت سابق، انها تتوقع عودة أكثر من مائة طفل من أبناء مقاتلي داعش الألمان إلى البلاد وأغلبهم من الرضع.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في 9 كانون الأول الماضي، "النصر الكبير" على تنظيم داعش، وأكد استعادة أغلب المناطق والمدن التي كانت تحت سيطر عليها التنظيم في العام 2014.

يذكر ان العراق وسوريا أعلنا في وقت سابق، النصر على التنظيم في الأسابيع القليلة الماضية بعد عام تمكن فيه جيشاهما ومجموعة من الحلفاء الأجانب وقوات محلية متعددة من إخراج عناصر داعش من أغلب المناطق التي كان يسيطر عليها منذ العام 2014.

وأكد التحالف الدولي لمحاربة داعش، بقيادة الولايات المتحدة، في وقت سابق، ان نحو ألف من عناصر التنظيم لايزالون في العراق وسوريا، حيث أفاد انه تجري مطاردتهم في المناطق الصحراوية في شرق سوريا وغرب العراق ولا يشمل هذا الرقم مناطق في غرب سوريا تحت سيطرة القوات الحكومية وحلفائها.

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