2018/01/16 | 00:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وذكر المصدر، ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
في حادثة متكررة.. ذئب يصيب 5 اشخاص في الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم
افاد مصدر في ديوانية، بان خمسة اشخاص اصيبوا بجراح بهجوم شنه ذئب على مدنيين في الديوانية.
وذكر المصدر، ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
في حادثة متكررة.. ذئب يصيب 5 اشخاص في الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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