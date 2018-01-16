في حادثة متكررة.. ذئب يصيب 5 اشخاص في الديوانية

2018/01/16 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

افاد مصدر في ديوانية، بان خمسة اشخاص اصيبوا بجراح بهجوم شنه ذئب على مدنيين في الديوانية.

وذكر المصدر، ...





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