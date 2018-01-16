الثلاثاء 16 كانون الثاني 2018 م (29 ربيع الثاني 1439 هـ)


في حادثة متكررة.. ذئب يصيب 5 اشخاص في الديوانية
2018/01/16 | 00:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

افاد مصدر في ديوانية، بان خمسة اشخاص اصيبوا بجراح بهجوم شنه ذئب على مدنيين في الديوانية.

وذكر المصدر، ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( في حادثة متكررة.. ذئب يصيب 5 اشخاص في الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( في حادثة متكررة.. ذئب يصيب 5 اشخاص في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).


كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ مجهولون يختطفون مدنيا وسط البصرة
⋙ مبيعات "فولكس فاجن" تسجل مستوى قياسياً في 2017
⋙ غياب نجم مانشستر يونايتد عن مباراة فريقه يزيد من تكهنات رحيله للمنافس
⋙ مصدر: الانفجار الذي وقع بمدينة الناصرية سببه رمانة يدوية
⋙ عاجل.. الرصد الزلزالي تعلن تسجيل ثلاث هزات ارضية شرق وجنوب العراق
بالفيديو والصور
⋙ فيديو: جوهرة ريال مدريد يسجل على طريقة ميسي
⋙ بالفيديو... تجمد مياه الصنبور من شدة البرد في السعودية
⋙ بالصور :هكذا استشهد عامل النظافة في ساحة الطيران
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة