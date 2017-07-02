2018/01/16 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيان الختامي: تكليف حكومة الوحدة بالاضطلاع بمهامها في قطاع غزة

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