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كيني يصنع التاريخ بالدوري الإسباني ويتفوق على ميسي ورونالدو
2018/01/16 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شادي نبيل    فيسبوك      تويتر سجل مايكل أولونجا مهاجم جيرونا اسمه في تاريخ الدوري الإسباني، بعد أن تمكن من تسجيل ثلاثية تاريخية خلال لقاء فريقه امام لاس بالماس بالجولة 19 ليحقق الفوز بسداسية نظيفة.

وأشترك أولونجا مع بداية الشوط الثاني والنتيجة تشير لتقدم فريقه بهدف نظيف إلا أن الدولي الكيني تمكن من تسجيل الثلاثية الأولى في تاريخ ناديه بالدوري الممتاز في الدقائق 57، 70 و79 ويتفوق على كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الذي لم يستطع تسجيل أي هاتريك هذا الموسم بالدوري مكتفياَ بإحراز 4 أهداف فقط خلال 14 مباراة شارك بها.

ويلعب مايكل مع جيرونا معاراً من قويتشو تشي تشنج الصيني ويعتبر أول كيني يسجل في الدوري الإسباني ويتفوق على ميسي ورونالدو كونه اول من أحرز هاترك في 2018 حتى الآن.مواد متعلقة الدوري الإسباني في 10 أعوام - بطل النصف الأول ولمن كان الحسم في النهاية! بين الفلسفة وتصحيح الأخطاء ..

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ويحتل جيرونا المركز التاسع برصيد 26 نقطة بعد 19 جولة وهو ما يعد نتيجة طيبة للفريق الذي يشارك للمرة الأولى في الدرجة الممتازة.

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