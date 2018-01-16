الثلاثاء 16 كانون الثاني 2018 م (29 ربيع الثاني 1439 هـ)


#أحمد الشيخ أحمد ربيعة - الشيوعيون والصدريون، الى اين ؟
2018/01/16 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_الشيخ_أحمد_ربيعة الشيوعيون والصدريون، الى اين ؟أحمد الشيخ أحمد ربيعةشكل اعلان التحالف الانتخابي بين الصدريين والشيوعيين، رغم توقعه الى حد ما، صدمة للبعض، يمكن تلمسه في المواقف المتباينة لانصار اليسار، لكن الصدمة الحقيقية ستكون للاسلام السياسي وبالذات الشيعي، خاصة اذا استطاع هذا التحالف ان يحقق جزء ملموساً من برنامجه، فيما يخص الخدمات ومحاربة الفساد والارهاب وبناء الدولة على اسس سليمة.

لم يستطيع ا......

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