الثلاثاء 16 كانون الثاني 2018 م (29 ربيع الثاني 1439 هـ)


تحالف العربنجية
2018/01/16 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أنا إستعراقي ( لاحظ الشرح لمعنى الإستعراقي في نهاية المقالة ) من أبوين إستعراقيين بالولادة والموت والقيامة، أكلتُ مع أهلي طحين الحصة ( هذا إسم الدلع والتمويه حتى الحمار لا يبچي وإحنا ناكل أكله) ولبستُ حذاءاً خيطه سوداني تسع مرات حتى رأيتُ أبا القاسم الطنبوري في المنام وهو يترجاني أن أترك الحذاء لكي لا ينافس … تحالف العربنجية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحالف العربنجية كتابات.

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