عاجل.. الرصد الزلزالي تعلن تسجيل ثلاث هزات ارضية شرق وجنوب العراق

2018/01/16 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، الاثنين، عن حدوث ثلاث هزات ارضية جديدة عقب الهزة الاولى مساء اليوم في ميسان، مؤكدة عدم وجود اضرار جراء الهزات الارضية الاربعة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "في الساعة 6:04:57 بالتوقيت المحلي مساء اليوم، بقوة 3.7 على مقياس ريختر وتبعد 14 كم جنوب شرق مندلي وبعمق 8 كم".

واضاف البيان، انه "في الساعة 8:00:50 بالتوقيت المحلي مساء اليوم، بقوة 3.4 على مقياس ريختر تبعد 17 كم جنوب شرق مندلي وبعمق 8 كم".

وتابع البيان، انه "في الساعة 9:35:04 بالتوقيت المحلي من مساء اليوم، بقوة 3 ريختر وتبعد 44 كم جنوب غرب قضاء المجر الكبيرالتابع لمحافظة ميسان وبعمق 10 كم"، مبينا، انه "قد شعر بها المواطنون شعور خفيف في ضواحي المنطقة، ولم ترد انباء عن حصول اضرار".

وكشفت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، في وقت سابق من االاثنين، عن تسجيل هزة ارضية في محافظة ميسان، وصل تأثيرها الى العاصمة بغداد.

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