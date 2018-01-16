2018/01/16 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذي قار/ الغد برس:

كشف مصدر امني بقيادة شرطة ذي قار، اليوم الاثنين، عن تفاصيل الانفجار الذي وقع بمدينة الناصرية مركز المحافظة.

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

واخبر المصدر "الغد برس"، ان "رمانة يدوية استهدفت منزل احد المواطنين بمنطقة حي الشعلة خلف فندق اور بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار"، لافتاً الى ان "الجناة المستهدفين للمنزل هم من اقرباء صاحبه".وبين ان "الاستهداف جاء بسبب مديونية صاحب المنزل بمبلغ مالي ضخم"، مؤكداً على ان "الاجهزة الامنية حددت الجناة والان تعمل على ملاحقتهم من اجل القبض عليهم".واشار الى ان "الحادث لم يخلف اي اضرار بشرية باستثناء المادية منها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: الانفجار الذي وقع بمدينة الناصرية سببه رمانة يدوية ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: الانفجار الذي وقع بمدينة الناصرية سببه رمانة يدوية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).