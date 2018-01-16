الثلاثاء 16 كانون الثاني 2018 م (29 ربيع الثاني 1439 هـ)


مصدر: الانفجار الذي وقع بمدينة الناصرية سببه رمانة يدوية
2018/01/16 | 00:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ذي قار/ الغد برس:

 كشف مصدر امني بقيادة شرطة ذي قار، اليوم الاثنين، عن تفاصيل الانفجار الذي وقع بمدينة الناصرية مركز المحافظة. 

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واخبر المصدر "الغد برس"، ان "رمانة يدوية استهدفت منزل احد المواطنين بمنطقة حي الشعلة خلف فندق اور بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار"، لافتاً الى ان "الجناة المستهدفين للمنزل هم من اقرباء صاحبه".وبين ان "الاستهداف جاء بسبب مديونية صاحب المنزل بمبلغ مالي ضخم"، مؤكداً على ان "الاجهزة الامنية حددت الجناة والان تعمل على ملاحقتهم من اجل القبض عليهم".واشار الى ان "الحادث لم يخلف اي اضرار بشرية باستثناء المادية منها".

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