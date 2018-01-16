الثلاثاء 16 كانون الثاني 2018 م (29 ربيع الثاني 1439 هـ)


غياب نجم مانشستر يونايتد عن مباراة فريقه يزيد من تكهنات رحيله للمنافس
2018/01/16 | 00:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- غاب هنريك مخيتاريان لاعب وسط مانشستر يونايتد عن تشكيلة الفريق التي تواجه ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين بعد تقارير ترجح انتقاله إلى أرسنال ضمن صفقة ينتقل بموجبها اليكسيس سانشيز إلى أولد ترافورد.

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