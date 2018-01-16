الثلاثاء 16 كانون الثاني 2018 م (29 ربيع الثاني 1439 هـ)


مبيعات
2018/01/16 | 00:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: قفزت مبيعات شركة "فولكس فاجن" لمستوى قياسي جديد في العام الماضي، بدعم ارتفاع الطلب في أمريكا الشمالية والصين.

وذكر مدير المبيعات في الشركة الألمانية العاملة في قطاع تصنيع السيارات، في مؤتمر "ديروت"، أمس الأحد، أنها باعت 6.23 مليون سيارة في عام 2017، بزيادة 4.2% عن مبيعات العام السابق له، مسجلة مستوى قياسي.

وجاء صعود مبيعات السيارات رغم فضيحة الغش في اختبارات الانعباثات في سبتمبر 2015، والتي تسببت في خسائر بمليارات الدولارات للشركة.

وأوضح "يورغن ستاكمان" أن شركته تتوقع استمرار نمو الأعمال في عام 2018، مشيرا إلى صعود المبيعات في العام الماضي في الولايات المتحدة والصين بنسبة 5.2% و5.9% على الترتيب.

وأشار إلى أن توسع الإنتاج في السيارات الرياضية دعم صعود المبيعات بصفة عامة.

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