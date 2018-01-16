2018/01/16 | 00:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مجهولون يختطفون مدنيا وسط البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم
يتبع
********
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مجهولون يختطفون مدنيا وسط البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مجهولون يختطفون مدنيا وسط البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).