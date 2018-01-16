الثلاثاء 16 كانون الثاني 2018 م (29 ربيع الثاني 1439 هـ)


أول تعليق من مصر على اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيتين
2018/01/16 | 12:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكدت مصر دعمها للإمارات في الرد على اعتراض قطر لطائراتها المدنية.

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