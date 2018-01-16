تمديد معرض «صنع في العراق» إلى السبت المقبل

2018/01/16 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

اعلنت وزارة الصناعة والمعادن، يوم الثلاثاء، تمديد فترة إقامة معرض صنع في العراق لغاية يوم السبت المقبل.

وذكر مدير مركز الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة عبد الواحد علوان الشمري في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "لغرض فسح المجال أمام ممثلي الوزارات ومؤسسات الدولة والمعنيين والمهتمين بالشأن الصناعي والمواطنين لزيارة المعرض والاطلاع على المنتجات الوطنية فقد تقرر تمديد فترة اقامة معرض صنع في العراق الذي يقام حاليا على ارض معرض بغداد الدولي لغاية يوم السبت المقبل من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثامنة مساءا".

واوضح أن "الوزارة استنفرت كافة جهودها لغرض انجاح فعاليات المعرض من خلال المشاركة الفاعلة لشركات الوزارة بهدف عرض منتجاتها النمطية والجديدة والاعلان عن امكانياتها في تقديم الخدمات المتنوعة وفي كافة القطاعات الصناعية"، معربا عن "امله ان يثمر هذا المعرض عن التوصل الى اتفاقات ناجحة سواء بأبرام عقود التجهيز او عقود الشراكة والاستثمار للاسهام في تطوير القاعدة الصناعية والبلاد".

ودعا كافة المواطنين الى "زيارة المعرض للاطلاع على جودة ورصانة المنتجات الوطنية مركز الاعلام والعلاقات العامة في وزارة الصناعة والمعادن".

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