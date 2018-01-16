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الأمن النيابية: تشكيل أميركا ميليشيا مسلحة في سوريا يمهد لمشروع خطير
2018/01/16 | 12:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/بغداد..

حذرت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، الثلاثاء، من الخطوة الأميركية الأخيرة بتشكيل ميليشيا مسلحة على الحدود العراقية السورية التركية، مشيرة إلى أنه يمهد لمشروع خطير يستهدف المنطقة.

وذكر عضو اللجنة اسكندر وتوت في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ما اقدمت عليه الإدارة الأميركية بتشكيل ميلشيا مسلحة على الحدود العراقية السورية التركية يمهد لتنفيذ مشروع اميركي – إسرائيلي خطير وكبير ضد المنطقة”، محذرا من أن “تلك الخطوة تشكل خطرا على أمن البلدان الثلاثة العراق وسوريا وتركيا”.

واوضح وتوت، أنه “يجدر بالدول الثلاث اتخاذ مواقف صارمة وحازمة تجاه هذا التدخل المباشر والسافر في سيادتها من قبل أميركا”، مشددا على أنه “ليس من حق واشنطن تشكيل مثل هكذا ميلشيات او قوات لحماية حدود دول تتمتع بالسيادة”.

يشار إلى أن التحالف الدولي بقيادة أميركا أعلن في وقت سابق عن تشكيل ميلشيا مسلحة قوامها 30 الف عنصر من “قوات سوريا الديمقراطية” لغرض نشرها على الحدود المشتركة بين العراق وسوريا وتركيا.

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