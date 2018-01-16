نيكي يسجل أعلى مستوى له منذ 1991

2018/01/16 | 12:25

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المعلومة/بغداد..

ارتفعت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى منذ أواخر عام 1991 اليوم الثلاثاء إذ دعمت مكاسب الدولار أسهم شركات التصدير في حين عززت التوقعات لنتائج قوية للشركات ثقة المستثمرين.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا واحدا بالمئة عند 23951.81 نقطة وكان سجل خلال اليوم مستوى 23962.07 نقطة وهو الأعلى منذ نوفمبر تشرين الثاني 1991.



ونزل المؤشر إلى 23588.07 نقطة يوم الجمعة حين هوى الدولار مقابل نظيره الياباني.

وذكر ماساهيرو إيتشيكاوا كبير المحللين لدى سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول ”ارتفاع الين أمام الدولار توقف وهو ما حسن المعنويات فضلا عن التوقعات لنتائج فصلية قوية من الشركات.“

وارتفعت أسهم الشركات المصدرة مع تعافي الدولار من أقل مستوى في أربعة أشهر مقابل الين، فيما زاد سهم تويوتا موتور 1.05 بالمئة وطوكيو إلكترون 1.6 بالمئة وباناسونيك 0.6 بالمئة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.55 بالمئة إلى 1894.25 نقطة.

ومن بين مؤشرات القطاعات الثلاثة والثلاثين في طوكيو، ارتفع 22 قطاعا بقيادة الأسماك والغابات والآلات الكهربائية بينما قاد قطاعا الحديد والصلب والنقل البحري القطاعات الخاسرة.



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