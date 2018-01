الغراوي: الخروقات الامنية الاخيرة في العاصمة انتكاسة جديدة للحكومة التي انشغل رئيسها بالتحالفات السياسية

2018/01/16 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداداكد عضو لجنة الامن والدفاع النائب ماجد الغراوي ان الخروقات الامنية الاخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات هي انتكاسة جديدة للحكومة التي انشغل رئيسها حيدر العبادي بالتحالفات السياسية استعدادا للانتخابات القادمة.

وذكر النائب في تصريح تابعه الـ “النور نيوز” انه “لا يمكن ان نطلق عبارات النصر على الارهاب ما لم يتم القضاء على الفساد والفاسدين في الاجهزة الامنية”.

ذكر النائب ان “انشغال الحكومة والبرلمان بالائتلافات السياسية بعيدا عن ما يجري من احداث امنية يدفع ضريبتها المواطن هو مؤشر خطير يجب الانتباه اليه داعيا الحكومة الى اعادة النظر في خططها الامنية”.

