طاهى يثير ضجة بطريقته في تقطيع الخضراوات – فيديو

2018/01/16 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرض طاهى مهاراته في تقطيع الخضراوات بشكل منظم وسريع.

التقط مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، في كاليفورنيا، بالولايات المتحدة، وظهر الطاهى ممسكا بربطة كبيرة للغاية من الخضراوات، واستخدم السكين بشكل قريب من أصابعه وبسرعة متقنة دون أن يصاب بأذى، كما أنهى تقطيع الخضراوات في أقل من ثلاث دقائق.

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