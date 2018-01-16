الأعرجي يبحث مع آرام شيخ محمد الأوضاع الأمنية في كركوك

2018/01/16 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:بحث وزير الداخلية، قاسم الأعرجي، خلال لقائه مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد، اليوم الثلاثاء، الأوضاع الأمنية في محافظة كركوك.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "وزير الداخلية قاسم الاعرجي في مكتبه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ارام شيخ محمد، وناقش الجانبان عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك منها تنسيق الجهود الامنية والعمل على انجاحها بين بغداد والاقليم لما يحقق مصالح البلاد كما جرت مناقشة الاوضاع الامنية بشكل عام في محافظة كركوك".

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من جهته اشاد شيخ محمد بـ"جهود الوزير في ادارة الملف الامني والعمل المخلص على تحقيق الامن والاستقرار ومكافحة الجريمة والارهاب".

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