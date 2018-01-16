2018/01/16 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة بريطانية: هذا مصير الوليد بن طلال بعد رفضه "تسوية" بن سلمان

بغداد / سكاي برس

كشفت صحيفة "إكسبرس" البريطانية عن التفاصيل التي حدثت للأمير السعودي الوليد بن طلال، بعد رفضه دفع مبلغ التسوية الذي طلبته السلطات السعودية مقابل إطلاق سراحه.

وزعمت الصحيفة البريطانية، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، أن "الوليد بن طلال تعرض للتعذيب والضرب بعد نقله إلى سجن الحائر المشدد جنوب الرياض، عقب رفضه دفع مبلغ التسوية الذي طلبته السلطات السعودية مقابل إطلاق سراحه".

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها قولها "تردّد أن الوليد بن طلال تم تعليقه رأساً على عقب وتعرض للضرب بعد أن رفض دفع مبلغ تسوية قدّرته الحكومة السعودية بـ 728 مليون جنيه استرليني، ثمناً لكسب حريته"، مشيرة الى أنه "نقل ما يقرب من 60 من محتجزي الريتز كارلتون إلى سجن الحائر المشدد مع الوليد بن طلال".

وكان مسؤول سعودي بارز كشف لوكالة "رويترز"، الأحد الماضي، أن الوليد بن طلال يتفاوض حالياً مع السلطات السعودية للتوصل إلى تسوية ممكنة نظير إطلاق سراحه، لكنه لم يوافق على شروطها بعد.

وذكر مصدر ثانٍ مطلع على قضية الوليد بن طلال لـ"رويترز"، إن "المليادرير السعودي عرض تقديم تبرع إلى الحكومة السعودية، بتقديم ممتلكات يختارها هو إلى السلطات، إلا أن الحكومة رفضت ذلك".

واحتُجِز الوليد بن طلال في فندق "الريتز كارلتون" بالعاصمة الرياض، في إطار الحملة السعودية غير مسبوقة ضد الفساد، والتي احتجزت على إثرها عددا من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحاليين والسابقين.



وجاءت الحملة بعد ساعات من تشكيل الملك سلمان لجنة لمكافحة الفساد، 4 تشرين الثاني الماضي، أسند رئاستها إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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