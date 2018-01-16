2018/01/16 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكر الدكتور حسن روحاني في كلمة ألقاها امام المؤتمر الثالث عشر لبرلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي: إننا حُماة التواصل البناء وداعمو فكرة التكافؤ بين العالم الاسلامي وباقي الدول دون فسح المجال أمام الأجانب للتدخل في شؤوننا المحلية واستعبادنا.واوضح الرئيس الايراني: علينا جميعاً وضع خلافاتنا جانباً وتقليص حاجتنا الي الأجانب بفضل ما نتمتع به من كفاءات محلية وإجتماعية ومصادر ثروة غنية وعلينا أن نمضي إلي الأمام ساعين إلي رفع مستوانا والعمل علي تنمية متواصلة لعالمنا الاسلامي.وصرّح روحاني في كلمته أمام المؤتمرين بأنه من الضروري الإعتماد علي الداخل لمعالجة مشاكلنا والتحديات التي نواجهها وإيجاد الحلول لها بدلاًعن اللجوء إلي الأجانب مؤكداً علي وجوب أن يتحلي التعاون بين أعضاء البرلمانات الاسلامية بطابع أكثر تنظيماً.كما شدّد الرئيس الايراني علي وجوب الإعتماد علي الكفاءات والقدرات المحلية لإزالة العقبات الموجودة في مجتمعاتنا دون أن نصبو إلي هذا وذاك ولا نعني بذلك العزلة عن العالم.وتابع إنّ الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تري طريقاً سوي التواؤم والتعاون بين الدول المسلمة لاقتلاع جذور المشاكل التي نواجهها مع الأخذ بعين الاعتبار إحترام سيادة جميع الدول الاخري مذكراً بأنّ ايران تقيم علاقاتها مع باقي الدول الاسلامية وفق ركائز المودة والرأفة الاسلامية و إننا بالتأكيد لا نعتبر أي بلد منافس لنا ونعتقد بإمكانية التحاور والتعاون مع الآخرين حتي مع تلك الدول التي بيننا وبينها اختلاف في وجهات النظر.انتهي** ع ج** 1718

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا يحق لبلد حسم مشاكله المحلية عبر إجتياح عسكري لدول اُخري) نشر أولاً على موقع (ارنا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا يحق لبلد حسم مشاكله المحلية عبر إجتياح عسكري لدول اُخري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ارنا).