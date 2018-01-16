الصناعة: تمديد إقامة معرض

2018/01/16 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصاد

منذ 2018-01-16 الساعة 12:14 (بتوقيت بغداد)

بغداد ـ موازين نيوز

كشفت وزارة الصناعة والمعادن عن تمديد فترة إقامة معرض صنع في العراق الذي أنطلق أمس لغاية يوم السبت المقبل.

وذكر مدير اعلام الوزارة عبد الواحد الشمري في بيان له تلقت / موازين نيوز / نسخة منه، أنه "ولغرض فسح المجال أمام ممثلي الوزارات ومؤسسات الدولة والمعنيين والمهتمين بالشأن الصناعي والمواطنين لزيارة المعرض والاطلاع على المنتجات الوطنية فقد تقرر تمديد فترة اقامة معرض صنع في العراق الذي يقام حاليا على ارض معرض بغداد الدولي لغاية يوم السبت المقبل من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثامنة مساءً".

وأشار الى ان "الوزارة استنفرت كافة جهودها لغرض انجاح فعاليات المعرض من خلال المشاركة الفاعلة لشركات الوزارة بهدف عرض منتجاتها النمطية والجديدة والاعلان عن امكانياتها في تقديم الخدمات المتنوعة وفي كافة القطاعات الصناعية".

وختم الشمري انه "يأمل ان يثمر هذا المعرض عن التوصل الى اتفاقات ناجحة سواء بأبرام عقود التجهيز او عقود الشراكة والاستثمار للاسهام في تطوير القاعدة الصناعية والبلاد" داعياً كافة المواطنين الى "زيارة المعرض للاطلاع على جودة ورصانة المنتجات الوطنية".

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م ح ن

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