وزارة النفط تمدد تجهيز معامل الطابوق بالنفط الاسود بالسعر القديم

2018/01/16 | 12:32

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت وزارة النفط، الثلاثاء، تمديد تجهيز معامل الطابوق بوقود النفط الاسود لغاية الاول من آذار المقبل.





وذكر مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية كاظم مسير، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إن الشركة ستقوم بتجهيز معامل الطابوق بحصصهم المقررة لغاية الاول من آذار 2018 وبسعر 100 الف دينار للطن الواحد، مبيناً ان التجهيز يتم بعد تعهد اصحاب المعامل بنصب منظومات الغاز السائل.

واوضح ان الوزارة تشجع استخدام وقود الغاز السائل بدلا عن وقود النفط الاسود للتقليل من التلوث البيئي والأضرار الذي تتسبب به على صحة الانسان والبيئة، فضلا عن المردودات المالية والاقتصادية.





وطالب مسير المعامل بمغادرة الاليات القديمة في تصنيع الطابوق، مشيراً الى ان الشركة مستعدة لتغطية احتياجات المعامل من وقود الغاز السائل وبالسعر المدعوم فضلاً عن تقديم المساعدة والمشورة الفنية لنصب منظومات الغاز السائل.





وتابع ان الوزارة تشجع قيام صناعة وطنية تؤسس على مرتكزات واليات صحيحة تسهم بدعم الاقتصاد الوطني.

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