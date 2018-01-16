2018/01/16 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد معرض تقنيات المستهلكين "CES" والذي أقيم مؤخراً في لاس فيجاس، عرض السيارة الكهربائية "جي إكس إي" والتي تعتمد على طراز شيفروليه "كورفيت سي 7".

وكشفت شركة "جينوفيشون" عن السيارة التي تنطلق بسواعد محركين كهربائيين بقوة تزيد على 800 حصان مع عزم دوران أقصى 948 نيوتن متر، ما يعني أن السيارة تنطلق من الثبات حتى سرعة 100 كيلو/الساعة في 3 ثوان فقط.

وبحسب موقع "موتور تريند" تشتمل باقة التجهيزات القياسية على ناقل حركة يدوي وأوتوماتيكي سباعي السرعات، مع أزرار تعشيق بالمقود، وتكفي شحنة البطارية لقطع مسافة تصل إلى 281 كلم في ظروف القيادة العادية.

وتحمل السيارة "جي إكس إي" ملامح رياضية رائعة تناسب القوة التي تتمتع بها السيارة، كما تم تجهيز السيارة بالعديد من وسائل الرفاهية من مقاعد بفرش جلدي وفر الكانترا، ونظام ملتيميديا متطور ونظام صوت هارمان.

اللافت أن الشركة الأمريكية كشفت أن إنتاج السيارة سيقتصر على 75 نسخة فقط، فيما سيبلغ سعر السيارة 750 ألف دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور-الكشف عن السيارة الكهربائية "جي إكس إي"..ثمنها 750 ألف دولار) نشر أولاً على موقع (موقع مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور-الكشف عن السيارة الكهربائية "جي إكس إي"..ثمنها 750 ألف دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع مباشر).