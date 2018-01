الحج والعمرة تفتح 160 منفذ للتسجيل وتحذر المواطنين من هذا

2018/01/16 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحذرت الهيئة العليا للحج والعمرة المواطنين الراغبين بالتسجيل على قرعة الحج من الانجرار خلف مكاتب الانترنيت التي تدعي فوزهم بالقرعة حال التسجيل لديها.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في تصريح صحفي، ان الهيئة افتتحت اليوم اكثر من 160 منفذا في بغداد والمحافظات لتسجيل المواطنين على قرعة الحج المقبلة لاعوام ( 2019 – 2020 – 2021 ) والحصول على بطاقة التقديم واستمارة الضوابط والية التسجيل.

واضاف، ان بعض مكاتب ومراكز الانترنيت تحاول استغلال المواطنين عبر الادعاء بان التسجيل لديها مقابل مبلغ مالي يضمن لهم الفوز بقرعة الحج، مؤكدا ان حظوظ جميع المتقدمين متساوية بالفوز في القرعة الالكترونية بغض النظر عن مكان التسجيل.

واشار الكناني الى، ان الهيئة وضعت برنامجا الكترونيا مبسطا للتقديم وبإمكان المواطن التسجيل في القرعة وهو في منزله سواء من هاتفه المحمول او اجهزة الحاسوب في حال توفر خدمة الانترنيت لديه، دون الحاجة للذهاب الى مراكز الانترنيت لغرض التسجيل.

