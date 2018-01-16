نائب: الانتخابات ستتأجل اذا فشلت جلسة الخميس

2018/01/16 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير الكردية محمود رضا امين ان الانتخابات ستتجه نحو التأجيل في حال فشل مجلس النواب بالتصويت على قانون الانتخابات البرلمانية يوم الخميس المقبل.

وذكر امين في تصريح لوكالة النبأ للأخبار، ان اختلاف وجهات النظر لايزال موجود داخل اللجنة القانونية والكتل البرلمانية، مبيناً ان يومي الاربعاء والخميس سيكونان الاخيرين في التصويت على قانون الانتخابات البرلمانية،وبعكسه سيكون التأجيل هو الخيار الاخير لذلك.

واضاف امين، ان التعديل على قانون الانتخابات يجب ان يمر نظراً لاختلاف عملية فرز الاصوات التي تنوي المفوضية القيام بها في المرحلة المقبلة عن السابق، كاشفاً عن توجه قوي جداً لتأجيل الانتخابات من قبل الكتل "المتنفذة"، الا ان كتلة التغيير من جانبها ملتزمة بالتوقيتات الزمنية التي اقرها الدستور في قضية الانتخابات.



انتهى /خ.

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