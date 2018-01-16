الثلاثاء 16 كانون الثاني 2018 م (29 ربيع الثاني 1439 هـ)


انسحاب شرطة اتحادية من أيمن الموصل
2018/01/16 | 12:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، اليوم الثلاثاء، ان تشكيلات من قوات الشرطة الاتحادية انسحبت من الجانب الأيمن من مدينة الموصل، العاصمة المحلية لمحافظة نينوى، وحل محلها لواء من الجيش العراقي.

وذكر المصدر لشفق نيوز، ان تشكيلات من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالجانب الأيمن من الموصل بدأت بالانسحاب تمهيدا لتسليم هذا الملف بدلا عنها الى تشكيلات من الفرقة ٢٠ في الجيش العراقي.

واوضح ان اللواء ٦٦ في الفرقة ٢٠ تسلم مهام عمله من بادوش الى مشارف الموصل من الجهة الغربية، بدلا من الشرطة الاتحادية التي بدأت بالانسحاب من تلك المناطق.

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