وزارة النفط تمدد تجهيز معامل الطابوق بالسعر القديم حتى آذار

2018/01/16 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت وزارة النفط تمديد تجهيز معامل الطابوق بوقود النفط الاسود لغاية الاول من آذار المقبل .

وذكر مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية كاظم مسير في بيان ورد لشفق نيوز، ان الشركة ستقوم بتجهيز هذه المعامل بحصصهم المقررة لغاية الاول من آذار 2018 ، وبسعر( 100 )الف (مائة الف دينار) للطن الواحد بشرط تعهد اصحاب هذه المعامل بنصب منظومات الغاز السائل .

واضاف ان الوزارة تقوم بتشجيع استخدام وقود الغاز السائل بدلا من وقود النفط الاسود للتقليل من التلوث البيئي والأضرار الذي تتسبب به على صحة الانسان والبيئة ، فضلا عن المردودات المالية و الاقتصادية ، مطالبا هذه المعامل بمغادرة الاليات القديمة في تصنيع الطابوق ، وان الشركة تعلن عن استعدادها بتغطية احتياجات اصحاب هذه المعامل من وقود الغاز السائل وبالسعر المدعوم وكذلك تقديم المساعدة والمشورة الفنية لنصب منظومات الغاز السائل.

وتابع ان الوزارة تشجع قيام صناعة وطنية تؤسس على مرتكزات واليات صحيحة تسهم بدعم الاقتصاد الوطني .

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