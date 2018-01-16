مسؤول محلي بديالى: كارثة تهدد 20 الف نسمة بسبب جفاف

2018/01/16 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ ديالىحذر مسؤول محلي في محافظة ديالى، الثلاثاء، من "كارثة" تهدد اكثر من 20 الف نسمة شمال غرب بعقوبة بسبب جفاف "خليج دجلة".واضاف المعموري، ان "توقف مشاريع الاسالة بات مجرد وقت ما يهدد بكارثة تلوح بالافق في ناحية جديدة الشط"، مؤكدا ان "انخفاض مناسيب خليج دجلة في موسم الشتاء يثير قلق الاهالي من تداعيات ما قد يحدث في فصل الصيف القادم في ظل انحسار مياه الامطار".

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