الثلاثاء 16 كانون الثاني 2018 م (29 ربيع الثاني 1439 هـ)


حزب الدعوة:مسعود البارزاني لايتفاهم إلا بلغة القوة
2018/01/16 | 12:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- آخر تحديث: 16 يناير 2018 - 12:32 م

 بغداد/شبكة أخبار العراق- هدد القيادي في حزب الدعوة جاسم البياتي، الثلاثاء، بـ”تعليق” المفاوضات مع إقليم كردستان واللجوء لـ”خيارات اخرى” بسبب إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني على عدم إلغاء الاستفتاء، مؤكدا أن بغداد لن تقف مكتوفة الأيدي.وذكر النائب جاسم محمد جعفر في تصريح  صحفي له اليوم: إن “حكومة اربيل طالبت بغداد بإعادة نشر القوات الكردية في المناطق المتنازع عليها وكركوك وسحب القوات الاتحادية فضلا عن عدم تسليم المطارات وإعادة تشغيلها والمنافذ الحدودية”.واوضح أن “إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على عدم إلغاء الاستفتاء والتصعيد في موقفه سيجبر الحكومة المركزية على تعليق المفاوضات بين الطرفين والتفكير بالخيارات المتاحة”، مشيرا إلى أن “تصعيد الأزمة من قبل الحزب الديمقراطي دليل على الاستعلاء والغرور وعدم الالتفات لمصالحه شعبه”. وتابع جعفر، أن “الحكومة الاتحادية في ظل التصعيد الكردي لن تقف مكتوفة الايدي وستكمل عمليات فرض الأمن في المناطق المتنازع عليها لإعادة حقوق المواطن الكردي المسروقة من حزب البارزاني”. 

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