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الانصاري للغدير: مشاركتنا في الانتخابات تأتي بهدف تصحيح مسار العملية السياسية
2018/01/16 | 12:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وذكر الانصاري في تصريح للغدير :" ان ذلك يأتي بهدف تصحيح مسار العملية السياسية بما يخدم طموح وتطلعات الشعب العراقي". وكان مجلس الوزراء العراقي حدد موعد إجراء الانتخابات_البرلمانية في 12 أيار من العام الحالي .

   انتهى.ر.م 

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