الانصاري للغدير: مشاركتنا في الانتخابات تأتي بهدف تصحيح مسار العملية السياسية

2018/01/16 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر الانصاري في تصريح للغدير :" ان ذلك يأتي بهدف تصحيح مسار العملية السياسية بما يخدم طموح وتطلعات الشعب العراقي". وكان مجلس الوزراء العراقي حدد موعد إجراء الانتخابات_البرلمانية في 12 أيار من العام الحالي .انتهى.ر.م

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