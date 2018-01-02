2018/01/16 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تعلن عن صرف الدفعة الأولى من أجور المراقبين في نينوى

16 يناير, 2018 | 12:37 م - عدد القراءات: 7 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

كشفت وزارة التربية اليوم الثلاثاء ، عن صرف مليار دينار كدفعة أولى من أجور المراقبين في نينوى.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة “الموقف العراقي” نسخة منه ، إن صرف المبلغ يأتي استشعارا لصعوبة ظروف الكوادر في نينوى ومن باب إعطاء واستحصال حقوقهم.

واوضح البيان إن المبالغ التي صرفت تمثل جزءا من حقوق الكوادر التربوية التي ساهمت طيلة الفترة الماضية في إنجاح العملية الامتحانية بالرغم من الظروف الصعبة التي مروا بها.

وشدد البيان ، على ضرورة إنجاح العملية الامتحانية التي تعتبر أساس العمل التربوي ونتاجها، متمنيا النجاح والموافقة لجميع الكوادر التي ستجد المزيد من الرعاية والحرص على تأمين حقوقهم.

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