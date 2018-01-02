الثلاثاء 16 كانون الثاني 2018 م (29 ربيع الثاني 1439 هـ)


التربية تعلن عن صرف الدفعة الأولى من أجور المراقبين في نينوى
2018/01/16 | 12:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- التربية تعلن عن صرف الدفعة الأولى من أجور المراقبين في نينوى

16 يناير, 2018 | 12:37 م   -   عدد القراءات: 7 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

كشفت وزارة التربية اليوم الثلاثاء ، عن صرف مليار دينار كدفعة أولى من أجور المراقبين في نينوى.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة “الموقف العراقي” نسخة منه ، إن صرف المبلغ يأتي استشعارا لصعوبة ظروف الكوادر في نينوى ومن باب إعطاء واستحصال حقوقهم.

واوضح البيان إن المبالغ التي صرفت تمثل جزءا من حقوق الكوادر التربوية التي ساهمت طيلة الفترة الماضية في إنجاح العملية الامتحانية بالرغم من الظروف الصعبة التي مروا بها.

وشدد البيان ، على ضرورة إنجاح العملية الامتحانية التي تعتبر أساس العمل التربوي ونتاجها، متمنيا النجاح والموافقة لجميع الكوادر التي ستجد المزيد من الرعاية والحرص على تأمين حقوقهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن عن صرف الدفعة الأولى من أجور المراقبين في نينوى) نشر أولاً على موقع (الموقف العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن عن صرف الدفعة الأولى من أجور المراقبين في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الموقف العراقي).


كامل التفاصيل في: الموقف العراقي ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الصناعات البتروكيمياوية تعتزم معاودة العمل والانتاج خلال ثمانية أشهر
⋙ أردوغان: سنقضي على الإرهابيين في منبج وعفرين سريعا رغم الدعم المقدم لهم
⋙ الشرطة الاتحادية تنسحب من مناطق في نينوى وتسلمها لهذه الجهة
⋙ واع / اسعار النفط تحوم حول 70 دولاراً وبدعم من قوة الطلب
⋙ الانصاري للغدير: مشاركتنا في الانتخابات تأتي بهدف تصحيح مسار العملية السياسية
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. تجارة رأسمالها ماء الوجه ومنافعها أموال بلا حياء!
⋙ طاهى يثير ضجة بطريقته في تقطيع الخضراوات – فيديو
⋙ بالصور-الكشف عن السيارة الكهربائية "جي إكس إي"..ثمنها 750 ألف دولار
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة