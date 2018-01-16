2018/01/16 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اسعار النفط تحوم حول 70 دولاراً وبدعم من قوة الطلب

16/01/2018 12:41:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ل .



هـ

حافظت أسعار خام برنت على مكاسبها الأخيرة لتحوم حول 70 دولارا للبرميل، اليوم الثلاثاء، وهو مستوى لم يشهده الخام منذ تهاوي السوق في 2014.

وذكر تقرير لـ"رويترز"، ان "أسعار خام برنت حافظت على مكاسبها الأخيرة لتحوم حول 70 دولارا للبرميل، وهو مستوى لم يشهده الخام منذ تهاوي السوق في 2014"، لافتا الى ان "الأسعارارتفعت بفضل تخفيضات الإنتاج من دول أوبك وروسيا فضلا عن الطلب القوي نتيجة النمو الاقتصادي".

واوضح أن "العقود الآجلة لبرنت نزلت 26 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 70 دولارا للبرميل مقارنة بالإغلاق السابق".

وذكر متعاملون في السوق النفطي إن "برنت يلقى دعما قويا حول مستوى الـ70 دولار".

واوضح تقرير "رويترز"، أن "برنت سجل 70.37 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول 2014 حين بدأ الاتجاه النزولي في الأسواق الذي دام لثلاث سنوات"، لافتا الى ان "خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجل 64.48 دولار للبرميل مرتفعا 18 سنتا أو 0.3 بالمئة عن أحدث تسوية".

وتابع ان "الخام سجل أعلى مستوى منذ كانون الأول 2014 عند 64.89 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة"، مبينا ان "النفط صعد بفضل الجهود التي تقودها أوبك وروسيا لخفض الإنتاج منذ كانون الثاني من العام الماضي ومن المقرر أن تستمر التخفيضات حتى نهاية العام الجاري".

ويشار الى ان التخفيضات تزامنت مع طلب قوي على النفط دفع أسعار الخام للصعود نحو 15 بالمئة منذ أوائل كانون الأول ".

ت / ل .



هـ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / اسعار النفط تحوم حول 70 دولاراً وبدعم من قوة الطلب) نشر أولاً على موقع (واع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / اسعار النفط تحوم حول 70 دولاراً وبدعم من قوة الطلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (واع).