الشرطة الاتحادية تنسحب من مناطق في نينوى وتسلمها لهذه الجهة

2018/01/16 | 12:45

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بغداد اليوم- نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بانسحاب الشرطة الاتحادية من عدد من مناطق نينوى، وتسليمها الم...





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