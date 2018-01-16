الثلاثاء 16 كانون الثاني 2018 م (29 ربيع الثاني 1439 هـ)


أردوغان: سنقضي على الإرهابيين في منبج وعفرين سريعا رغم الدعم المقدم لهم
2018/01/16 | 12:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أردوغان: سنقضي على الإرهابيين في منبج وعفرين خلال وقت قصير رغم الدعم المقدم لهم

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