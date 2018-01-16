الصناعات البتروكيمياوية تعتزم معاودة العمل والانتاج خلال ثمانية أشهر

2018/01/16 | 12:48

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية، احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، عزمها معاودة العمل والانتاج خلال فترة زمنية لا تتجاوز الثمانية اشهر.

وذكر مدير عام الشركة خالد كاظم ناجي في حديث لوسائل اعلام من بينها "الاقتصاد نيوز" ، على هامش اعمال معرض صنع في العراق بأنه "بعد استحصال موافقة الوزير على اقراض الشركة مبلغا قدره 7,5 مليار دينار من الشركات الشقيقة وعلى ثلاث مراحل باشرت ملاكات الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية بأعادة تأهيل وصيانة بعض معداتها بعد وضع برنامج زمني بأمد يتراوح بين 6-8 اشهر".

واضاف ان القرض يشمل شراء بعض المواد الحاكمة ومن بينها المواد الكيمياوية واجراء بعض اعمال التأهيل والصيانة والتي شملت اعادة تأهيل احد المراجل البخارية وبعض المنظومات والمضخات والمحركات لتبدأ بعد ذلك فعاليات التشغيل.

وكشف كاظم عن البدء بتشغيل اول وحدة توربينية لانتاج الكهرباء خلال الاسبوعين القادمين بعد انجاز تأهيلها يتبعها تأهيل الوحدة الثانية اضافة الى وصول مواد الوحدتين الثالثة والرابعة خلال الفترة القليلة المقبلة، معرباً عن امله بأن يتم تشغيل كافة الوحدات التوربينية خلال الشهرين القادمين لتغطية حاجة الشركة من الطاقة الكهربائية اضافة الى رفد الشبكة الوطنية بـ30-40 ميغاواط من الطاقة الكهربائية الفائضة عن حاجتها.

وأشار الى ان هذا الامر كان معمول به سابقا ما سيكون له اثر مالي ايجابي للشركة وانها ستعاود انتاج البولي اثيلين عالي وواطئ الكثافة خلال العام الحالي بعد اعادة خطوطها الانتاجية الى العمل خاصةً وانه جرى الاتفاق مع شركة غاز الجنوب وبموجب محضر مشترك على تجهيز الشركة بالكمية المطلوبة من الغاز خلال هذا العام.

وعلى صعيد متصل ذكر مدير عام الشركة، انها اعدت ملفات خاصة بأعلان مصنع الكلور وبعض مصانع الورقية للمشاركة مع القطاع الخاص فضلا عن رغبة بعض الشركات للدخول في الاستثمار مع الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية.

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