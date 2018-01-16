 اتساع احتجاجات الخرطوم.. واعتقال عشرات المعارضين

2018/01/16 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة …

اتسع نطاق الاحتجاجات على الغلاء في العاصمة السودانية الخرطوم، بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات في محاولة تفريقها، واعتقلت العشرات من الناشطين المعارضين.

وقفزت أسعار الخبز أكثر من الضعف إثر ارتفاع أسعار الطحين بسبب نقص في كميات القمح، بعد قرار الحكومة وقف استيراده والسماح للشركات الخاصة القيام بذلك.

والتظاهرة هي الأكبر في الخرطوم منذ اندلاع احتجاجات في مناطق أخرى في السودان في وقت سابق من هذا الشهر على خلفية ارتفاع الأسعار.

ونزل مئات المتظاهرين إلى الشوارع القريبة من قصر رئاسي في وسط الخرطوم تلبية لدعوة أطلقها الحزب الشيوعي المعارض.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وضربت المحتجين بالهراوات لتفريقهم، بحسب فرانس برس.

وفي وقت لاحق، فرقت الشرطة متظاهرين احتشدوا قرب القصر الجمهوري إلا أنهم تجمعوا في شوارع قريبة فيما طاردتهم قوات الأمن.

وتظاهر طلاب احتجاجا على ارتفاع الأسعار قرب جامعة الخرطوم، لكن الشرطة سارعت إلى تفريق التجمع./ انتهى 25د

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