2018/01/16 | 23:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المراكز الطبية تعاني
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة: أكثر من 200 ألف نازح بسبب المعارك في شمال غرب سوريا ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة: أكثر من 200 ألف نازح بسبب المعارك في شمال غرب سوريا ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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