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حكومة كردستان تعلن عن إيرادات نفط الاقليم بالأشهر الستة الأولى من العام 2017
2018/01/16 | 23:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ اربيل اعلنت حكومة اقليم كردستان، الثلاثاء، عن إيرادات نفط الاقليم بالأشهر الستة الأولى من العام 2017، مبينة انها بلغت أكثر من ثلاثة مليارات دولار.

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