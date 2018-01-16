حكومة كردستان تعلن عن إيرادات نفط الاقليم بالأشهر الستة الأولى من العام 2017

2018/01/16 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ اربيل اعلنت حكومة اقليم كردستان، الثلاثاء، عن إيرادات نفط الاقليم بالأشهر الستة الأولى من العام 2017، مبينة انها بلغت أكثر من ثلاثة مليارات دولار.

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