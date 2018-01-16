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بالفيديو... رجل معاق ينقذ امرأة حامل من الموت حرقا
2018/01/16 | 23:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، لرجل يعاني من شلل الأطفال يتسلق مبنى محترقا لإنقاذ سيدة حامل عالقة في الطابق الثالث.

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